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Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya peş peşe tepkiler

#Kur'an-I Kerim#Dışişleri Bakanlığı#İbrahim Kalın
Türkiyeden İsveçte Kuran-ı Kerime yapılan saldırıya peş peşe tepkiler

Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz. Son olarak İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" denildi.

Türkiye'nin, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdüreceği bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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"IRKÇILIĞI VE ONU BESLEYEN ZİHNİYETİ LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

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#Kur'an-I Kerim#Dışişleri Bakanlığı#İbrahim Kalın

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