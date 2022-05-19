Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya fren

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Finlandiya ve İsveç, askeri tarafsızlık politikalarına son vererek NATO’ya üyelik için resmen başvurdu. Üyelik talebini içeren mektuplar Finlandiya’nın NATO’ya akredite Büyükelçisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO’ya akredite Büyükelçisi Axel Wernhoff tarafından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e iletildi. İki ülkenin NATO’nun en yakın ortakları olduğunu hatırlatan ve üyeliklerinin ortak güvenliği artıracağını söyleyen Stoltenberg, başvuruları memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız” dedi.

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SÜRECE BLOKE KOYDU

Türkiye ise çekinceleri giderilmeden süreçte ilerleme sağlamanın mümkün olmadığını daha ilk günden ortaya koydu. Başvuruları ele almak için daimi temsilciler düzeyinde toplanan Kuzey Atlantik Konseyi’nde (NAC) bu iki ülkeyle müzakerelere geçilmesi Türkiye tarafından bloke edildi. Türkiye açısından tatmin edici bir orta yol bulunmadıkça sürecin hızlı ilerlemesinin söz konusu olmayacağının sinyali olan bu blokaj, Ankara’nın iki ülkenin üyeliğine tamamen karşı olduğu ve bu iki ülkenin NATO üyesi olamayacağı anlamı taşımıyor. İttifak üyeleri bir ülkenin ittifaka katılımını konsensüsle uygun gördüklerinde NATO, ilgili ülkeye resmi davet gönderiyor ve Brüksel’de katılım protokolü öncesinde teknik görüşmeler yapılıyor. Türkiye’nin dünkü adımı bu aşamaya geçilmesini frenledi.

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YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Türkiye, resmi başvuru öncesinde, bazı çekinceleri olduğunu açıklamıştı. Gelinen aşamada bu çekincelerin giderilmesi ve orta yol bulunması için çok boyutlu ve yoğun bir diplomasi trafiği devreye girecek. Diplomatik temasların sadece Türkiye-İsveç-Finlandiya üçgeninde değil çok taraflı olması bekleniyor. Finlandiya ve İsveç’in süreçlerinin ne kadar hızlı ilerleyeceği bu temaslardan çıkacak sonuçlara ve NATO’nun 30 üyesi arasında uzlaşının ne kadar hızlı sağlanacağına bağlı olarak değişecek. Üyelik için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 NATO üyesinin tamamının onayı gerekiyor.

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5’İNCİ MADDE DETAYI

Daha önce bazı NATO müttefikleri, üyelik sürecinde gerekmesi halinde bu iki ülkenin savunma ihtiyaçlarına katkı sağlayacakları taahhüdünde bulundu. Bu taahhütlerin verilmesinde 5. madde detayı rol oynuyor. Üyelik için resmen başvurulması NATO’nun ortak savunma ilkesi olan ve bir müttefike yapılan saldırının tüm İttifak’a yapılmış sayılmasına dayanan 5. maddeden otomatik olarak yararlanılacağı anlamına gelmiyor. Finlandiya ve İsveç bu maddeden ancak üye olmaları halinde yararlanabilecek.