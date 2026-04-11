Türkiye'den İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine peş peşe tepkiler: Düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialar...

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Netanyahu'nun şu anki hedefinin devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu aksi takdirde ülkesinde yargılanacağı ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: DOSTU KALMAMIŞ BİR SUÇLUDUR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu'nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir." ifadesini kullandı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zalimlerin korkulu rüyasının, hakikatlerin aydınlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir. Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakikatleri gür bir sesle ifade etmeye, adaletin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin yanında olmaya, bölgesel ve küresel düzeyde barışı ve istikrarı savunmaya devam edecektir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: NETANYAHU VE KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız bu katliam şebekesiyle mücadele eden bir durumda. Soykırım sorumlusunun Netanyahu olduğunu ve hesap vermesi gerektiğini en başta Cumhurbaşkanımız söyledi. Netanyahu'nun sürekli olarak Cumhurbaşkanımızı hedef alması Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır. Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor. Burada yapmaya çalıştığı şey batılılara "İsrail'in yaptığı şey sizin değerlerinizi temsil ediyor" demek. Sunulan plan içerisinde hava bombardımanıyla insanları katlettikten sonra Kürt kardeşlerimizi ayaklandırarak bir kaos ortaya çıkarmak. Ama İran halkı büyük bir sağduyu ortaya koydu. Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA: İŞLEDİĞİ SUÇLARI PERDELEMEYE YÖNELİK HEZEYANLARDIR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Netanyahu'nun Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözler, kendi soykırımcı ve katliamcı politikalarını ve insanlığa karşı işlediği suçları perdelemeye yönelik hezeyanlardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları, bölgeyi kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklemekte, bu durum uluslararası toplumun daha yüksek sesle sorgulaması gereken bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uzun süredir bölgesel barışın tesisine yönelik çok yönlü ve ilkesel bir diplomasi yürüttüğüne işaret eden Ala, Türkiye'nin yaklaşımının, çatışma üretmek yerine diyalog kanallarını açık tutmak, vekalet savaşlarını körüklemek yerine uluslararası meşruiyet zemininde çözüm arayışlarını öncelemek olduğunu aktardı. Ala, "Bu bağlamda Türkiye, kendi ulusal güvenliğinin yanında, bölgesel istikrarı ve küresel barış perspektifini merkeze alan bir dış politika izlemektedir. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücü Netanyahu'yu rahatsız etmiştir." açıklamasını yaptı.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: SONUN HİTLER'DEN DAHA FENA OLACAK

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İnsanlık tarihinin en büyük soykırımcıları listesine girdin. Sonun Hitler'den daha fena olacak. Tarih bunu elbet yazacak. Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Soykırımcı bir seri katilin, ömrünü mazlumların hukukuna ve dünya barışına adamış Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçluluk psikolojisinin getirdiği kirli bir hezeyandan ibarettir." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Soykırımcı bir seri katilin, ömrünü mazlumların hukukuna ve dünya barışına adamış Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçluluk psikolojisinin getirdiği kirli bir hezeyandan ibarettir. Şunu o kirli zihniyetinize iyice kazıyın. Kapalı kapılar ardında, karanlık mahfillerde kurduğunuz o kurt sofralarını, o sinsi planlarınızı ve Türkiye'yi hedef alan o istila iştahınızı görüyoruz. Ancak kusura bakmayın, o sofrada bizi yemeye kalkanların dişlerini söker, o masayı başınıza yıkarız."