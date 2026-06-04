×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'den, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını onaylamasına kınama

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Batı Şeria#Dışişleri Bakanlığı
Türkiyeden, İsrailin Batı Şeriada yeni yerleşim birimlerinin inşasını onaylamasına kınama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 19:21

Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir. İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir. Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Batı Şeria#Dışişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!