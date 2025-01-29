Son dakika haberi: Türkiye’den İsrail’e kınama! Üç Türk vatandaşı İsrail hava saldırısında öldürüldü

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Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail tarafından düzenlenen operasyon kınandı. “Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir.”



