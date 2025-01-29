Son dakika haberi: Türkiye’den İsrail’e kınama! Üç Türk vatandaşı İsrail hava saldırısında öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 21:27
Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında hayatlarını kaybettiği öğrenildi.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail tarafından düzenlenen operasyon kınandı. “Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir.”
Açıklamada, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk’in naaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için gerekli işlemlerin yürütüldüğü bilgisine de yer verildi. SON TEMAS LÜBNAN SINIRINDA
Edinilen bilgilere göre Özdemir, Kaya, Baydenk’ten haber
alınamadığı bilgisi bu isimlerin aileleri tarafından Türkiye’de ilgili makamlara bildirildi. Buna göre aileleriyle bu kişiler arasında son temas 11 Ocak 2025 günü Lübnan sınırında gerçekleşti, ardından bir daha iletişim kurulamadı.
Hürriyet’in edindiği bilgilere göre üç Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail’e gittikleri ve iki ila üç yıl arasında bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. Bu isimlerin bu defa da yine çalışmak üzere yasadışı yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Özdemir, Kaya ve Baydenk ile son temasın gerçekleştiği nokta sınırın Lübnan tarafındaki Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesi oldu. Kaynaklara aynı gün akşam saatlerinde İsrail basınında sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldığını da söyledi. Bu haberde konu edilen kişilerin Türk vatandaşları olabileceği şüphesi üzerine Beyrut ve Tel Aviv büyükelçileri harekete geçti, yerel makamlarla temas kuruldu. İNSAN KAÇAKÇILARININ PAYLAŞTIĞI CANLI LOKASYON
Kaynaklar, yerel makamların 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grubun kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştığı bilgisini verdiğini belirtti. Yapılan araştırmalar bu grubun, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail’e geçmek istediğini ortaya çıkardı. Hürriyet’e ulaşan bilgilere göre insan kaçakçıları, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdi. Üç Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı bu noktada İsrail’in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybettiler. “BÖLGEYE GİRMEYE ZORLANDILAR”
Kaynaklara göre “Yirmi kişi içerisinde yer alan üç Türk vatandaşı, grubun lideri tarafından İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandı”. Grupta yer alan diğer kişilerin ifadelerine göre üç Türk vatandaşı bu güzergahtan sınırı geçebilseydi kalan 17 kişi de aynı güzergaha yönlendirilecekti. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre yapılan değerlendirmelere göre, “Üç Türk vatandaşının bir nevi “deneme” amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği” üzerinde duruluyor. Ailelerin yakınları, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.