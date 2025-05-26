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Türkiye’den İsrail’e kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#Mescid-İ Aksa #İsrail
Türkiye’den İsrail’e kınama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 19:19

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin, Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa’da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs’te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz. Bu tür eylemler, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür. Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir” denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Mescid-İ Aksa #İsrail

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