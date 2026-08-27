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Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen Ahmed'e tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İslam İşbirliği Teşkilatı#Cheikh Ahmed
Türkiyeden İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen Ahmede tebrik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 22:38

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği’ne seçilen Moritanya’nın adayı Ismail Ould Cheikh Ahmed’i tebrik etti.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (27 Ağustos) Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’nda, İİT Genel Sekreterliği’ne oy birliğiyle seçilen Moritanya’nın adayı Ismail Ould Cheikh Ahmed’i İİT 51. DBK Dönem Başkanı sıfatıyla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. İİT’in İslam dünyasının karşı karşıya olduğu ortak sınamaların aşılmasına yönelik çabalara önümüzdeki dönemde de katkı sunacağına; Filistin meselesi başta olmak üzere ortak davalarının savunulması ile üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesinde etkin rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz” denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İslam İşbirliği Teşkilatı#Cheikh Ahmed

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