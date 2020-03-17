MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı
GeriGündem Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:53,Son Güncelleme:/

Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı
Abone Olgoogle-news

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı İran'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile İran arasında 'Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma' Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında; İran'a bin kit, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildi. Hibe edilen malzemeler tedarik edilerek İran'a teslim edilmek üzere yola çıktı. 

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin de dâhil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin aynî hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılınmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle