Türkiye’den İran’a 4 yardım TIR’ı

‘50 TIR MALZEME DAHA GİDECEK’

İHH İnsani Yardım Vakfı’nca, ABD ve İsrail saldırıları altında bulunan İran’a yardım TIR’ı göndermek üzere Tuzla’da bulunan İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nde tören düzenlendi. Düzenlenen uğurlama programına İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek, İran İstanbul Konsolos Vekili Hoseein Shahmoradi, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demir, İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen ve İHH yöneticileri katıldı. Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek tırlar uğurlanırken yaptığı konuşmada, İsrail’in ve ABD’nin Ortadoğu’da insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Lübnan’da, Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta kan döktüler, Yemen’de kan döktüler. İsrail ve Amerika, coğrafyamıza saldırmaya devam ediyor. Bizler de yapmış olduğumuz protesto ve gösterilerle kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. İnşallah 5 TIR insani yardım malzemesini Tahran’da kardeşlerimize ulaştıracağız. Ve önümüzdeki günlerde bir TIR ilaç ve medikal olmak üzere toplam 50 TIR yardım malzemesini İran’a ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz.”