×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'den hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Proteo#Arkadaş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 11:56

6 Şubat depremlerinde Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerden biri de Meksika olmuştu. Arama kurtarma ekibindeki Proteo isimli köpek hayatını kaybettikten sonra onun anısına Türkiye'den yavru Alman kurdu köpek hediye edilmişti. Eğitim faaliyetleri süren 'Arkadaş' isimli köpek, törenle onbaşı rütbesi aldı.

Haberin Devamı

Asrın felaketi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği "Proteo" anısına Türkiye'den Meksika Ordusu Köpek Eğitimi Birimi'ne hediye edilen yavru Alman kurdu "Arkadaş", eğitim ve faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiyeden hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı

Arkadaş, başkent Meksiko’da düzenlenen törenle onbaşı rütbesine terfi ettirildi.

Türkiyeden hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı

PROTEO'NUN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURMUŞLARDI

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” denildi.

Haberin Devamı

Türkiyeden hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı

Türkiyeden hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı

Türkiyeden hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı

Türkiyeden hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Proteo#Arkadaş

BAKMADAN GEÇME!