Türkiye'den hediye edilen yavru köpek büyüdü, onbaşı rütbesi aldı

Haberin Devamı

Asrın felaketi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği "Proteo" anısına Türkiye'den Meksika Ordusu Köpek Eğitimi Birimi'ne hediye edilen yavru Alman kurdu "Arkadaş", eğitim ve faaliyetlerini sürdürüyor.

Arkadaş, başkent Meksiko’da düzenlenen törenle onbaşı rütbesine terfi ettirildi.

PROTEO'NUN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURMUŞLARDI

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” denildi.

Haberin Devamı