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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- Fotoğraf: REU, AP
Haber Giriş: 23.08.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Haiti'ye yardım! Felaketi yaşamışlardı

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Türkiye'den Haiti'ye yardım! Felaketi yaşamışlardı

Türkiye, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin etkileriyle mücadele eden Haiti'ye insani yardım malzemeleri gönderdi.

Türkiye, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti'ye yardım eli uzattı. Hazırlanan çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan yardım malzemeleri, sabah Ankara'nın Etimesgut ilçesi 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda iş makineleri ile A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Türkiyeden Haitiye yardım Felaketi yaşamışlardı

Haitide 14 Ağustostaki depremin ardından kaos giderek büyüyor
Haiti'de 14 Ağustos'taki depremin ardından kaos giderek büyüyor

Türkiyeden Haitiye yardım Felaketi yaşamışlardı

7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.
Türkiyeden Haitiye yardım Felaketi yaşamışlardı

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