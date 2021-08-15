Türkiye'den Haiti'deki deprem için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek "Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajına yer verildi.



227 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 227 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

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