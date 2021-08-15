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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 01:26 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Haiti'deki deprem için taziye mesajı

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Türkiye'den Haiti'deki deprem için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğinin ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek "Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajına yer verildi.

227 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 227 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

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