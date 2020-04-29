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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 23:30,Son Güncelleme:

Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı

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Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı
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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerin, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti."

Türkiyeden Güney Afrikaya tıbbi malzeme yardımı

Türkiyeden Güney Afrikaya tıbbi malzeme yardımı

Türkiyeden Güney Afrikaya tıbbi malzeme yardımı

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