Türkiye’den gıda ve ilaç desteği

Türk Kızılay ekibi, teknelere ulaşarak gıda ve ilaç yardımlarını teslim etti. Yolculuk sırasında filodaki “Johnny M” adlı teknenin su alarak arızalanması ve yardım çağrısında bulunması üzerine de Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti. Tekneden kurtarılarak “Alma” gemisine aktarılan 12 kişiden 8’i yolculuklarına devam ederken, 4 kişi de filodan ayrıldı, Muğla’ya getirildi.

MSB’DEN SUMUD AÇIKLAMASI: İNSANİ YARDIMA KATKI VERİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin, “Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır” denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.”