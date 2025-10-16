×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'den Gazze'ye uzanan el: "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Türkiye#İyilik Gemisi
Türkiyeden Gazzeye uzanan el: İyilik Gemisi El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 13:21

Gazze'ye insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı. Geminin limana yanaşması için yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Haberin Devamı

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan "Akdeniz" adlı gemi, yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı. 

Türkiyeden Gazzeye uzanan el: İyilik Gemisi El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geminin liman sahasına alınması planlanıyor. Ardından tahliye işlemlerinin başlaması ve yardım malzemelerinin Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılması öngörülüyor.

Türkiyeden Gazzeye uzanan el: İyilik Gemisi El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı

 

Haberin Devamı

Gemiyle bebek maması, hazır gıda ve konserve ürünlerden oluşan yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi taşınıyor.

Türkiyeden Gazzeye uzanan el: İyilik Gemisi El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı

Türkiyeden Gazzeye uzanan el: İyilik Gemisi El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı

Türkiyeden Gazzeye uzanan el: İyilik Gemisi El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Türkiye#İyilik Gemisi

BAKMADAN GEÇME!