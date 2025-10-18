×
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım…. 25 tır Refah Sınır Kapısı'na hareket etti

#Türkiye#Gazze#İnsani Yardım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 21:20

Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin bir kısmını taşıyan 25 tır, Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. 

AFAD koordinasyonunda hazırlanan ve 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemideki yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme çalışmaları devam ediyor. İnsani yardım malzemelerinin yarısından fazlasının tırlara yüklendiği belirtiliyor. Malzemeler arasında bebek maması, "aç tüket" gıda ve konserve ürünleri yer alıyor.

Bu çerçevede 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin bir kısmını taşıyan 25 tır, Gazze halkı için Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Tırları limandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri uğurladı. Yardım tırlarının limandan Refah Sınır Kapısı'na ulaşmasının yaklaşık 45 dakika sürdüğü ifade ediliyor. Kalan malzemelerin de sevki için çalışmalar sürüyor.

 

