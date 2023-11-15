Bakan Koca Mısır'da açıkladı: Gazze'den 26 hasta Türkiye'ye gelecek

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bizim arzumuz, 26 hastanın Türkiye’ye götürülmesi. Bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti. Refah sınır kapısından hastalar geçti ve işlemleri yapılıyor. İlk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede bir sahra hastanesi de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla, bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Bütün çabamızı seferber edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

BAKAN KOCA'DAN GAZZELİ ÇOCUKLARA ZİYARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’ın başkenti Kahire’de tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret etti. Çocukları ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, “Kahire'de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret ettik. İhtiyaç duyan hastalarımızın Türkiye'ye getirilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Her Gazzeli hastanın tedavisi, insanlığın onurunu kurtarmaya dönük bir çabadır” ifadelerini kullandı.

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YARALANAN KADININ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Bakan Koca hastaneye ziyareti Gazzeli yaralı bir kadınla konuştu. Gazzeli kadının 'Ailemden 17 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 4 saat sonra çıktım' sözleri duygulandırdı.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE SAĞLIK YARDIMI

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan askeri uçak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme ile Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden havalanan uçak Mısır'a indi. Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçakta, uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 9 sağlık çalışanı bulunuyor. Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde yaralı sivillerin tedavisinde görev yapacak. Uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

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