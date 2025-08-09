Türkiye’den Gazze’ye 178 insani yardım TIR’ı

Haberin Devamı

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanlığı’nda Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı yardımlarla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Pehlivan, AFAD’ın kendi imkânlarıyla sağladığı yardımların yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay’ı, ulusal STK’lar ve ilgili kuruluşların temin ettiği insani yardım malzemelerini de bölgeye ulaştırdığını, bu yardımların uçak ve gemi seferleriyle Gazze’ye taşındığını kaydetti.

Pehlivan “Sadece son 11 günde Türkiye’ye ait, ülkemize ait 178 insani yardım TIR’ı, El Ariş’ten Gazze’ye geçiş sağlamıştır. Yardım malzemelerinin büyük kısmını un, gıda, bebek maması, ilaç ve hijyen malzemeleri oluşturmaktadır. Bunun yanında yaklaşık yüzde 60’ı gıda, yüzde 40’ı barınma malzemelerinden oluşan 500 TIR’lık yardım konvoyu da Gazze’ye gönderilmek üzere El Ariş’teki temin ettiğimiz depolarda hazır olarak bekletilmektedir. Ülkemizden Gazze’ye toplamda 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi bugüne kadar bölgeye ulaştırılmıştır” dedi.

Gazzeliler aylardır İsrail bombalarının yanı sıra açlıkla boğuşuyor. Dünya, açlıktan ölümü seyrediyor...

YARDIMDA ÖNDE GELEN ÜLKEYİZ

Pehlivan, bugüne kadar Gazze’ye gönderilen 101 bin 271 tonluk yardım malzemesinin; 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, kurtarma aracı, 1451 jeneratör, 351 yaşam konteyneri, 245 ton tıbbi malzeme, 3 mobil mutfak aracı, 25 bin 729 ton gıda malzemesi, 65 bin 270 ton un, 3 bin 171 ton içme suyu, 550 ton temizlik malzemesi, 281 bin hijyen seti, 25 bin 180 çadır, 113 bin 608 battaniye, 19 binden fazla uyku tulumu, 151 bin barınma malzemesi, 469 binden fazla giyecek ve binden fazla da çocuk oyuncak setinden oluştuğunu söyledi. Pehlivan, “Görev ve sorumluluklarından biri de uluslararası insani yardımları koordine etmek olan AFAD’ımız bugüne kadar 5 kıtada 82’den fazla ülkeye yardım götürmüştür. Ülkemiz küresel insani yardım raporlarında gayri safi milli hasılasına göre en fazla yapan yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir” diye konuştu.

