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Haber Giriş: 28.02.2020 - 00:33,Son Güncelleme:/

Türkiye'den flaş karar: Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı

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Türkiye'den flaş karar: Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı
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Türkiye, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı.

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak. Türk yetkili, alınan kararla ilgili sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine gerekli talimatların verildiğini söyledi.

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