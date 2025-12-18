Türkiye’den dört köy ‘dünyanın en iyi turizm köyleri’ arasında yerini aldı

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklanan “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde, dünya genelinde yapılan 270’i aşkın başvuru arasından 29 ülkeden 52 köy seçildi. Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros; kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınmaya katkı kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek listeye girmeyi başardı. Türkiye, bu prestijli listede dört köyle yer alarak ülkeler arasında öne çıktı.

Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen başvuru arasından seçilen 52 köy arasına, Türkiye'den giren dört gözde köy kültürel miraslarını koruma ve yerel kalkınmaya katkı sağlama becerileriyle uluslararası alanda takdir topladı.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN DÖRT KÖY



Türkiye, listede yer alan dört farklı köyü ile dünya çapında tanınırlığını artırdı. Bu köyler, Anadolu’nun doğal zenginliğini ve kültürel derinliğini temsil ediyor. "Sakin Kent" (Cittaslow) unvanına sahip Muğla Akyaka Mahallesi, doğasını, mimarisini ve kültürünü koruyarak kalkınmayı başaran nadir yerleşimlerden biri olarak ödüle layık görüldü.



Antalya Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız, kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla listede yerini aldı.



Mardin Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü de, kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini koruyarak uluslararası alanda tanınma fırsatı yakaladı.

Sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışıyla öne çıkan İzmir Barbaros köyü, uluslararası tanınırlığını artırarak Türkiye'yi temsil eden sayılı köylerden biri oldu.

