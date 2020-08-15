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Haber Giriş: 15.08.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye'den Doğu Akdeniz tepkisi: "Tehlikeli oyunlar kabul edilemez boyutlara ulaştı..."

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Son dakika haberi: Türkiye'den Doğu Akdeniz tepkisi: "Tehlikeli oyunlar kabul edilemez boyutlara ulaştı..."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, ''Oruç Reis Mavi Vatan sınırlarımız içerisindeki çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz’de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, ''Oruç Reis Mavi Vatan sınırlarımız içerisindeki çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz’de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.'' dedi.

Oktay ayrıca, ''Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm konularda, iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir.

Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye’yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur. Türkiye’nin dostluğu değerlidir, bilen için...'' ifadelerinde bulundu.

AK PARTİLİ ÇELİK: AVRUPA BİRLİĞİ BU SİYASİ TİYATRONUN FİGÜRANI OLMAMALIDIR

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından şu açılamaları yaptı:

"Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir.  Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.

Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.

Mavi vatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

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