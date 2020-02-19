Haber Giriş: 19.02.2020 - 20:30,
Türkiye'den çok önemli İdlib açıklaması! 'Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak'
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sinirlioğlu, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi.
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