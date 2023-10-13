Türkiye’den barış atağı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına da aralar vererek liderlerle İsrail-Filistin gündemli görüşmeler yaptı.

* İlk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşen Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

* Daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile konuşarak, Türkiye’nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

* Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları değerlendirdi.

* Erdoğan’ın daha sonra görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiği aktarıldı.

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KÖRFEZ’LE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

* Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yle İsrail-Filistin gerilimini ele alırken, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

* Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde ise Türkiye’nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

SİSİ VE PUTİN’LE DE GÖRÜŞTÜ

* Erdoğan’ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu. Erdoğan ve Sisi görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı.

* Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Erdoğan, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurguladı, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

* Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüşmesinde de çatışmalı sürecin yayılmasını önleyici tedbirler ele alınıp, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için yapılabilecekler değerlendirildi. Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.

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ÜRDÜN, CEZAYİR, BAE

* Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de görüşmelerini sürdürürken Ürdün Kralı 2. Abdullah ile konuşmasında çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

* Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Erdoğan, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini, bunun için Türkiye’nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini dile getirdi.

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* Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde de İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyunun atacağı olumlu adımlarla mümkün olabileceğini vurguladı.

SCHOLZ İLE GÖRÜŞME

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la da telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan sorunun temelli çözümü için, Filistin’e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.