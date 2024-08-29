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Türkiye’den Bangladeş’e yardım eli

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Bangladeş#Sel Felaketi
Türkiye’den Bangladeş’e yardım eli
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle zor durumda kalan Bangladeş’e, Türkiye’nin de yardım elini uzatarak destek verdiğini söyledi. 

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Bangladeş’te yoğun muson yağmurları ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması nedeniyle yaşanan sel felaketi milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiledi. Zor günler geçiren ülkeye Türkiye de yardım elini uzattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

16 BİN 750 YARDIM PAKETİ

Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, karayolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.” 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Bangladeş#Sel Felaketi

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