Türkiye’den Bangladeş’e yardım eli

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Bangladeş’te yoğun muson yağmurları ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması nedeniyle yaşanan sel felaketi milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiledi. Zor günler geçiren ülkeye Türkiye de yardım elini uzattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

16 BİN 750 YARDIM PAKETİ

“Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, karayolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”