Özellikle Türkiye'den cins hayvan alarak Almanya’ya götürmek isteyen pek çok kişi, bunu nasıl gerçekleştireceğine dair internet üzerinden araştırma yapıyor. Türkiye ile Avrupa arasında bazı farklılıklar olduğu için bu konuda belli başlı geçilmesi gereken süreç bulunuyor.

Türkiye'den Almanya'ya Köpek Getirmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Avrupa ülkelerinde artık kuduz vakası yaşanmadığı için bu sorundan temizlenmiş bölge olarak geçmektedir. Türkiye'de bu durum şu an belirsiz olduğu için, Türkiye'den Almanya'ya köpek getirmenin temelinde bu durum yatmaktadır. Yani Avrupa’ya çıkarılacak olan köpeğin kuduz olup olmadığı konusunda tüm İşlemlerin yapılması gerekmektedir.

- İşlemler yaklaşık 3,5 ay önceden başlamalıdır.

- Bu süreç içerisinde tüm tahlil sonuçları alınabilir.

- Veteriner kontrolü altında bütün tahlillerin gerçekleşmesi gerekir.

- Aynı zamanda ilçe tarım ve havayolu şirketlerine ödeme yapılması gerekmektedir.

- Yapılacak olan ödemeler o güne bağlı olarak güncel miktar doğrultusunda değişkenlik gösterir.

Gerekli olan bu işlemleri tamamlamak suretiyle Türkiye'den Almanya'ya köpek götürebilirsiniz.

Türkiye'den Almanya'ya Köpek Getirmek İçin Yapılması Gerekenler

Türkiye'den Almanya'ya köpek götürmek istiyorsanız öncelikle veteriner kontrolü altında belli başlı bazı İşlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda veteriner köpeğe mikroçip takmakta ve gerekirse karne vermektedir. Bu işlemler yaklaşık olarak 30 gün kadar sürebilmektedir. Bu kapsamda ilçe tarım üzerinden ödeme yapılması gerekiyor. Aynı zamanda karnesi ve mikroçip ile beraber yapılan kuduz titrasyon testi sonuçları olumlu tamamlandığında, hava yolu üzerinden yapılan ödemeyle köpeği yurtdışına çıkarmak mümkün.

Türkiye'den Almanya'ya Köpek Getirmek İçin Belgeler

Türkiye'den Almanya’ya köpek götürebilmek için belli başlı bazı belgelerin tamamlanması gerekiyor. Bu belgelerin başında Şüphesiz veteriner kontrolü altında alınacak karne ve mikroçip üzerinden işlemler yer alıyor. Daha sonra yurt dışına çıkarılacak köpek için gerekli pasaport ve belgeler tamamlanmalıdır. Ardından yolculuk adına köpek için gerekli eşyaları tamamlayarak, minik dostunuzu Almanya’ya götürebilirsiniz.