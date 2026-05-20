Soykırımcı İsrailli Bakan’a Türkiye’den tepki yağdı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddet uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

En kısa zamanda sonuç alınması için çabaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN İSRAİLLİ BAKANA TEPKİ: SÖZLÜ VE FİZİKİ ŞİDDETİ LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'nun insanlık haysiyetini temsil ettiğini belirtti.

Başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bulunduğu "soykırım örgütü"nün ise tüm insanlık değerlerine düşman olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"'Soykırım örgütü' üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. Sumud Filosu'nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Sumud Filosu'nu desteklemek insanlığı desteklemektir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN İSRAİLLİ BAKANA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına sözlü ve fiziki şiddet uygulamasına ilişkin "Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınadığını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir."