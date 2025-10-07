Türkiye’den AİHM'e Demirtaş başvurusu

Haberin Devamı

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AİHM, DEMİRTAŞ HAKKINDA İHLAL KARARI VERMİŞTİ

Avukatlar aracılığıyla yapılan başvuru üzerine AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.