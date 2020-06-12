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DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 23:48,Son Güncelleme:

Türkiye'den Afganistan'daki cami saldırısına kınama

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Türkiye'den Afganistan'daki cami saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısı kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artıştan endişe duyuyoruz" denildi. 

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve Afgan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

 

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