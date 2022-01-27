Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı

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Afganistan’da halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı "İyilik Treni", düzenlenen törenle yola çıktı. 46 vagondan oluşan İyilik Treni'nde 748 ton gıda, sağlık, giyim, battaniye, hijyen malzemeleri yer alıyor. İran’ı geçerek İnceburun’a kadar TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait vagonlar ile taşınacak olan malzemeler, İnceburun’da Türkmen vagonlarına aktarılarak Afganistan’ın Türkmenistan sınır garı olan Turgundi’ye devam edecek. Toplam yolculuk 16 gün sürecek.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, TÜM MAZLUMLARIN, İYİLİĞE MUHTAÇ OLANLARIN HER ZAMAN YANINDA OLDUĞUNU İSPATLAMIŞTIR”

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İyiliklerin sınır tanımadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Kadim bir kültüre sahip Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlumların, iyiliğe muhtaç olanların her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır. Yine dünyanın neresinde olursa olsun AFAD, Kızılay dünyanın her tarafında iyiliğe, bir nefese ihtiyaç olan, her tarafta olduğu gibi yine dost ve kardeş ülke Afganistan’ın ve halkının yanında olmuştur. İki trenimiz 47 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. Birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan’a ulaşacak. Tabi-Tiflis-Kars demiryolunun yapılması ile birlikte Çin’den Londra’ya trenlerimiz çalışmaya başlamıştır. Artık güney hat olarak tarif ettiğimiz İstanbul-Tahran-İslamabad trenlerimiz de artık çalışmaya başladı. Trenimiz de bu koridoru kullanarak İran üzerinden Türkmenistan ve Afganistan’a 16 gün içerisinde ulaşacaktır. Bu iyilik trenleri her zaman devam edecektir” diye konuştu.

“TÜRKİYE DEVLETİYLE, MİLLETİYLE, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA DÜNYADAKİ HİÇBİR ACIYA DUYARSIZ KALMIYOR”

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Türk Kızılay’ının dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım eli uzattığını söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise, “Merhametimizin, iyiliğimizin yükünü taşıyacak olan trenimizi bugün Afganistan’a doğru yolcu ediyoruz. Türkiye devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla dünyadaki hiçbir acıya duyarsız kalmıyor. Bugün de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uzun yıllardır sıkıntı içerisinde bulunan Afganistan’a insani yardım seferberliği başlatıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla beraber devletimizin rehberliğinde, devletimizin gücüyle ve desteğiyle bugün yük trenimizi Afganistan’a doğru yolcu ediyoruz. Bizler Afganistan’daki daimi delegasyonumuzla birlikte sürecin bütün boyutlarında oradaki kardeşlerimize yardım ettik. Geri dönüşe destek olmaya çalıştık. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte iş birliği yaparak, oradaki yardımları Afganistan’ın bütün bölgelerine aktarmaya çalıştık. Bugün de yolcu edeceğimiz insani yardım malzemelerini bölgedeki partnerlerle ve Afgan Kızılay’ı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Kıymetli bağışçılarımızdan arzumuz kışın ağır şartları nedeniyle sıkıntı çeken insanlara yardım elimizi uzatmamız” ifadelerini kullandı.

İyilik Treni’nin 16 gün sonra Afganistan’da iyiliğe muhtaç olanlara ulaşacağını söyleyen TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, “TCDD Taşımacılık ailesi olarak bu organizasyonun içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Demiryolunun bölge ülkeler arasında bereket, dostluk ve kardeşliği çoğaltması için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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BAKAN SOYLU: İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLIĞA FAYDALI VE HAYIRLI OLANDIR

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Onlar her meseleyi kendilerini korumak adına yapıyorlar. Bize öğretilen; insanların en hayırlısı insanlığa faydalı ve hayırlı olandır. Cumhurbaşkanımızın talimatından sonra bakanımız, ‘Biz bu işe talibiz. Biz getiririz’ dedi. Bütün sivil toplum örgütleri, ‘Biz işin içerisinde oluruz’ dedi” şeklinde konuştu.

“EMANETLERİ DEVAM ETTİRMEKLE SORUMLUYUZ”

Türk milletinin geçmişten beri yardımsever bir toplum olduğuna değinen Bakan Soylu, “Dünyanın her tarafındaki bu büyük ve asil millet, iyilik medeniyetinin evlatları, tarihi, kültürel, dini, birliği olanlara yardımı hemen götürmeye çalışan, ırk, cins, dil, din ayrımı gözetmeksizin elini uzatan asil bir millettir. Milletimizden istirhamımız şudur; bu insanlarımızı orada yalnız bırakmayalım. Bizden sonra yüzyıllar yaşanacaktır. Nasıl ecdadımız bize büyük asalet emanet etmişse, dünyanın her noktasına yardımı emanet etmişse, kardeşliğin nasıl olacağını emanet etmişse aynısını devam ettirmekte sorumluyuz ve mükellefiz” ifadelerini kullandı.

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“GÖNLÜ ZENGİN OLAN, BU İŞİN HASSASİYETİNDE OLAN BİR MİLLETİN EVLADIYIZ”

Türkiye’nin son 4 yılda en çok yardım yapan ülke olduğuna değinen Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye’ye başka bir anlam daha kazandırmıştır. Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz. Oysa Amerika ve Avrupa bizden daha zengin. Gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız. Bunu hep beraber devam ettirmeliyiz ve oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız. Bugün biz burada ayaktayız ama yarın hangi ülkenin hangi felaketle karşı karşıya kalacağını bilemeyiz. Bu yardımlar için çokta övünmemek lazım fakat hayra da sevk etmek lazım. O aradaki dengeyi de iyi bir şekilde oluşturmak gerekir anlayışı içerisindeyiz” dedi.

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Bakan Soylu, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara ise, “Bugün gündem iyilik treni, iyiliğin zamanı” cevabını verdi.

“ORADAKİ İNSANİ DRAMIN BOYUTLARININ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRME İMKANIMIZ OLDU”

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise yardıma ihtiyacı olanların yanında olduklarını belirterek, “Afganistan’da yaklaşık 24 milyon kişi bugün insani yardıma muhtaç durumda. 2 ay önce bakanımızın talimatlarıyla oraya AFAD personellerimizi gönderdik. Gönderdikten sonra da oradaki insani dramın boyutlarının ne kadar büyük olduğunu görme imkanımız oldu.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok kısa sürede organize olarak yardım trenimizin ilkini gönderme imkanımız olacak. Bangladeş’ten Yemen’e kadar, Afganistan’a, Suriye’ye kadar nerede ihtiyaç varsa bu milletin umudunu, yardımseverliğini götürüyoruz ve bu milletin hayır dualarını onlara iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE HALKININ VE LİDERLERİNİN GÜCÜNÜN VE NEZAKETİNİN BİR GÖSTERGESİDİR”

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de, Türkiye’nin yardımseverliğine değinerek şunları dedi:

“En iyi insanlar, insaniyetin ihtiyaçlarına ulaşan, yardım eli uzatan insanlardır. Afganistan halkının insani ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan kardeş ülke Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve nazik girişimini uygulamaya koyan bu çok yüce ve özel etkinlikte bulunmak benim için büyük bir onurdur. Bu büyük girişim ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem döneminden başlayarak güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlerine kadar uzanan, tarih boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı en temel prensibi olarak belirlemiş Türkiye halkının ve liderlerinin gücünün ve nezaketinin bir göstergesidir.”

İnsani yardım treni, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın okuduğu duaların ardından Ankara Garı’ndan hareket ederek Afganistan’a doğru yola çıktı.