Türkiye’den 4 köy BM listesinde

BM Turizm Örgütü tarafından 5’incisi düzenlenen ‘En İyi Turizm Köyleri’ girişimi kapsamında 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen 270’ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. Liste, Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy, ‘Yükseltme Programı’na dahil edilerek gelecekte ‘En İyi Turizm Köyü’ unvanı alabilmeleri için destek kapsamına alındı.

EN İYİ DESTİNASYONLAR

Türkiye’nin dört farklı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor. Muğla’dan Akyaka, İzmir’den Barbaros, Mardin’den Anıtlı ve Antalya’dan Kale Üçağız köyleri doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi. Muğla’nın Akyaka köyü doğal güzellikleri ve çevre dostu mimarisiyle tanınıyor. İzmir’in Barbaros köyü yerel üretim, geleneksel el sanatları ve gastronomiyle öne çıkıyor. Mardin’in Anıtlı köyü ise tarihi dokusu ve çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Antalya’nın Kale Üçağız köyü de Likya uygarlığının izlerini taşıyan eşsiz kıyı köylerinden biri. Yeni listeyle birlikte ‘En İyi Turizm Köyleri Ağı’na katılan köy sayısı 319’a ulaştı. Ağ, kırsal destinasyonların deneyim paylaşımı, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliği yapmalarını amaçlıyor.

BAKAN ERSOY: KÖYLERİMİZ DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi: “Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında. Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu’nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.”