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Türkiye'deki tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege 5 yaşında

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#Ege#Fil#İzmir
Türkiyedeki tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege 5 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 10:47

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen "Ege" isimli fil 5 yaşına girdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan Türkiye'nin tek fil ailesinin en küçük üyesi "Ege" için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Türkiyedeki tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege 5 yaşında

Annesi "Begümcan", babası "Winner", ablaları "İzmir" ve "Deniz" ile yaşayan "Ege"nin 5'inci yaşı, meyvelerden hazırlanan özel pastayla kutlandı.

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Türkiyedeki tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege 5 yaşında

Pastanın tadını çıkaran minik fil, enerjisi ve oyunlarıyla etkinliğin ilgi odağı oldu. Kutlama boyunca annesi ve ablalarıyla koşup oynayan "Ege", ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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Türkiyedeki tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege 5 yaşında

Türkiyedeki tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege 5 yaşında

 

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#Ege#Fil#İzmir

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