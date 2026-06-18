Türkiye'deki tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege 5 yaşında

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan Türkiye'nin tek fil ailesinin en küçük üyesi "Ege" için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Annesi "Begümcan", babası "Winner", ablaları "İzmir" ve "Deniz" ile yaşayan "Ege"nin 5'inci yaşı, meyvelerden hazırlanan özel pastayla kutlandı.

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Pastanın tadını çıkaran minik fil, enerjisi ve oyunlarıyla etkinliğin ilgi odağı oldu. Kutlama boyunca annesi ve ablalarıyla koşup oynayan "Ege", ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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