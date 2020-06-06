Türkiye'deki siyahlara sorduk: Irkçılık yaşıyor musunuz?

BURADA SİYAHLARI ÇOK SEVİYORLAR

Bono Fencens:

26 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Ganalıyım. Ticaretle uğraşıyorum. 90’lı yıllarda Türkiye’de bazı ırkçı olaylar yaşardık ancak şimdi hiç yok. Herkes siyahları çok seviyor. Eskiden hiç siyah yaşamadığı için garipserlerdi. Eskiden bir siyah suç işlese mahalledeki tüm siyahları gözaltına alıyorlardı. Ancak artık bunlar bitti. ABD’deki protestoları destekliyorum. Ama Almanya’da böyle bir protesto olmasını saçma buluyorum. Mesela biz burada böyle bir protesto yapmayız çünkü kötü bir muamele görmüyoruz. Türkçem çok iyi, işlerim iyi, ömrümün sonuna kadar Türkiye’de yaşamak istiyorum.

BİZ DEĞİL SURİYELİ ARKADAŞLAR YAŞIYOR

Romeo Tilson: Nijerya’dan Türkiye’ye üç yıl önce taşındım. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Bana göre ABD’de, Rusya’da ve Avrupa’da siyahlara yönelik ırkçılık var ama Türkiye’de yok. Türk insanını çok seviyorum ve burada böyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. Suriyeli arkadaşlarım bazen sorunlar yaşıyor. Ama Türk insanının siyahlara pozitif yaklaştığını söyleyebilirim. Resmi çalışma ve oturma iznin varsa burada her şeyi özgürce yapabiliyorsun. Uzun yıllar Türkiye’de yaşamayı planlıyorum. Türkiye’de annemle birlikte yaşıyoruz. Burada rahatlıkla siyahlar iş aradıklarında kolaylıkla bulabiliyorlar bu da bizim için çok önemli.”

PROTESTOLARI DESTEKLİYORUM

Eddie Younus: Türkiye’de siyahlara yönelik kötü bir yaklaşım görmüyorum. Ben Güney Afrikalıyım, burada tekstil atölyesinde çalışıyorum. ABD’deki protestoları destekliyorum. Çünkü büyük bir ayrımcılık var. Türkiye’de siyahları seviyorlar. Siyahlar burada kargo işlerinde, tekstil ve turizm sektörlerinde çalışıyor. İyi para kazanabileceğimiz işler bulmak kolay değil ama imkânsız da değil.

ÇOK SAYIDA TÜRK ARKADAŞIM VAR

Joseph Teta:

Kamerunluyum, yıllardır Türkiye’de yaşıyorum ve çok seviyorum. Türkiye’de esas önemli olan devlet ırkçılık yapmıyor. Biz kanun önünde herkesle eşit muamele görüyoruz. Bazen mesela süpermarkete gittiğimde bazıları koktuğumu düşünüyor ve el hareketi yapıyor. O zaman çok üzülüyorum kendimi insan değilmişim gibi hissediyorum. Genel anlamda Türkiye ırkçı bir ülke ve millet değil. Ailemle hep Türkiye’de yaşamak istiyorum.

BAZEN KORKUYORLAR ONA ÜZÜLÜYORUZ

Rachel Ati:

Beş yıldır Türkiye’deyim. Kamerun’dan geldim. Eskiden Osmanbey’de tekstil atölyesinde çalışıyordum. Daha sonra burada Afrikalı arkadaşların sayısı arttıkça bir mutfak kurup Afrika yemekleri yapmaya karar verdim. Türkiye’de ırkçılık yaşamıyoruz. Bazen insanlar bizden korkuyor o zaman üzülüyoruz. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum.