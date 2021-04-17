Türkiye'deki Pfizer/Biontech aşıları burada saklanıyor! Dikkat çeken '3 dakika' detayı!

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5N1K, Ankara'da Türkiye'nin en büyük aşı depolama merkezine girdi. Tüm Türkiye'deki Sinovac ve Biontech aşıları bu merkezde 7 gün 24 saat izleniyor, sıcaklıkları takip ediliyor, risk görüldüğünde hemen müdahale ediliyor. Ayrıca aşılar tek tek el ile inceleniyor. Bir sorun olup olmadığı tespit ediliyor.

Biontech aşıları -80 derece bu depolarda saklanıyor. Aşıların güvenliğini sağlayan kare kod üretimi ve paketleme de burada yapılıyor.

Ayrıca sevkiyatı yapılan aşılar yoldayken de takip ediliyor. Hangi araçta hangi aşının olduğu ve sıcaklığı canlı olarak kaydediliyor.

"Açtığımızda 10-15 derece ısınma oluyor. 3 dakika içinde ürünleri alıp kuru buz içine yerleştirip, özel kolilerle birlikte sevkiyatını yapıyoruz."

Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu şu bilgileri paylaştı:

"Aşı güvenliğinden kasıt özellikle böyle salgın dönemlerinde, zor aşını bulunduğu zamanlarda, aşıların çalınması veya sahte aşının birisine uygulanması gibi bir risk vardır. Kare kod ile kimlik numarası veririz ve onunla birlikte başka bir aşıyı sisteme okutmanın mümkün değil. kabul etmez.

Aşı güvenliğini sağlamak adına yapılan en önemli işlem burada gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar tek tek paketlerde eğer uygunluk olmazsa değişimini yapıyor, yeni paketleme yapıyor.

Riskli bir durum varsa da aşının başında bulunan arkadaşımızı arıyoruz. Aşıları soğuk zinciri bilen bir sağlık personeli ile götürüyoruz."

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