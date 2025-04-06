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TÃ¼rkiye'de ilk akrep tesisini kuran ÅžanlÄ±urfalÄ± akrep Ã¼reticisi Ali YÄ±lmaz, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Ä°brahim YumaklÄ±'nÄ±n Anadolu akrebinin doÄŸadan toplatÄ±larak biyoÃ§eÅŸitliliÄŸe zarar verenlere yÃ¶nelik aÄŸÄ±r ceza yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ve akrep tÃ¼rÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ± desteklediklerini sÃ¶yledi. 10 yaÅŸÄ±ndan itibaren akreplerle tanÄ±ÅŸan ve 2014 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu tesis ile dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± sÄ±vÄ±sÄ± olarak bilinen akrep zehrini Ã¼reten Ali YÄ±lmaz, arÄ±cÄ±lÄ±k gibi akrep Ã¼retiminin de desteklenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

BAKANLIKTAN 86 TESÄ°SE TEKNÄ°K YÃ–NDEN "PROJE UYGUNLUK GÃ–RÃœÅžÃœ" VERÄ°LDÄ°

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, Anadolu'nun Ã¶nemli endemik deÄŸerlerinin baÅŸÄ±nda gelen akrep zehrini tÄ±bbÄ± alanda deÄŸerlendirmek iÃ§in yeni tesisler aÃ§Ä±lmasÄ±na izin veriyor. BaÅŸta ÅžanlÄ±urfa olmak Ã¼zere Konya, ElazÄ±ÄŸ, Ankara, Gaziantep, Antalya ve Mardin'de toplam 86 tesise teknik yÃ¶nden "proje uygunluk gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼" verildi.Â

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GRAMI 10 BÄ°N DOLARDAN ALICI BULUYOR

Ã–zellikle ÅžanlÄ±urfa Ã§evresinde yaygÄ±n olarak gÃ¶rÃ¼len "kara akrep" tÃ¼rÃ¼, iÃ§erdiÄŸi toksinler sayesinde panzehir Ã¼retiminde bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Elde edilen akrep zehirleri baÅŸta Almanya, Ä°ngiltere ve Danimarka olmak Ã¼zere Hindistan, Ã‡in, Japonya ve GÃ¼ney Kore gibi Ã¼lkelere ihraÃ§ ediliyor. GramÄ± 10 bin dolardan alÄ±cÄ± bulan akrep zehri, botoks tedavisi ve kanser, emes gibi birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde kullanÄ±lÄ±yor.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan "Akrep TÃ¼rlerinin DoÄŸadan YakalanmasÄ±na Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar" yÃ¶netmeliÄŸi doÄŸrultusunda, akrep Ã¼retim faaliyetleri belirli standartlara baÄŸlandÄ±. ÅžanlÄ±urfa, Konya, ElazÄ±ÄŸ, Antalya, Ankara, Gaziantep ve Mardin gibi iller bu alanda Ã¶n plana Ã§Ä±karken, Ã¼lke genelinde toplam 86 tesise "teknik uygunluk" onayÄ± verildi. Tesis kurmak isteyenlerin, bakanlÄ±k onayÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ilgili belediyeler veya il Ã¶zel idarelerinden ruhsat almalarÄ± da zorunlu tutuluyor.

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DOÄžADAN AKREP TOPLAMAK YASAKLANDI

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Ä°brahim YumaklÄ±, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BiyoÃ§eÅŸitliliÄŸimizi korumak adÄ±na 2024'ten itibaren hangi nedenle olursa olsun doÄŸadan akrep tÃ¼rlerinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik izinleri durdurmuÅŸ durumdayÄ±z" ifadelerine yer vermiÅŸti.

557 BÄ°N 212 TL CEZASI VAR

Bakan YumaklÄ±, 2024 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla doÄŸadan akrep yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik izinlerin tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu yasaÄŸa uymayanlara 557 bin 212 TL'ye varan idari para cezasÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

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ÅžANLIURFALI AKREP ALÄ°'DEN KARARA DESTEK

TÃ¼rkiye'de ilk akrep Ã¼retim tesisini 2014 yÄ±lÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Haliliye ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsal KÄ±sas Mahallesi'nde kuran "Akrep Ali" lakaplÄ± Ali YÄ±lmaz, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Anadolu akrebi olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kara akrebin korunmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kendilerini mutlu ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ãœretici YÄ±lmaz, arÄ±cÄ±lÄ±k gibi akrep Ã¼reticiliÄŸinin de devlet desteÄŸi almasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi. YÄ±lmaz, "Akrep iÅŸine ilk ilkokul Ã§aÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±m. Daha Ã¶nce SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan gelip alÄ±yorlardÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki tesisleri kapatÄ±nca bÃ¶yle bir yer aÃ§maya karar verdim. BÃ¶yle bir yer aÃ§Ä±nca da bakanlÄ±ktan almÄ±ÅŸ olduÄŸum izinler Ã§erÃ§evesinde akrepleri Ã§oÄŸalttÄ±m. Daha sonra yatÄ±rÄ±mcÄ±lar beni buldular. GÃ¼zel fabrikalar aÃ§tÄ±k, ÅŸimdi yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz yani hayalimi gerÃ§ekleÅŸtirdim. 2014 yÄ±lÄ±nda 500 akreple baÅŸladÄ±k. 500 akrep ile baÅŸladÄ±ktan sonra tesisimizde bu akreplerin sayÄ±sÄ±nÄ± 7 bin 500 anaÃ§ akrebe Ã§Ä±karttÄ±k. FabrikamÄ±zda 30 binin Ã¼zerinde saÄŸÄ±mlÄ±k akrep bulundurmaktayÄ±z. Åžimdi bunlar TÃ¼rk Tescil Belgeli Androctonus Carssicauda biliyorsunuz sadece ÅžanlÄ±urfa, GÃ¼neydoÄŸu'da yetiÅŸen bir tÃ¼r, bunlar MS hastalÄ±ÄŸÄ±, kanser, botoks birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n ham maddesinde ilaÃ§ firmalarÄ±nda yani raÄŸbet gÃ¶ren bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r" dedi.

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ANADOLU AKREPLERÄ°NE KORUMA

YÄ±lmaz, uygunluk ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getiren 86 tesise ruhsat verilmesinin Ã¼lke ekonomisine ciddi katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Uygunluk ÅŸartlarÄ±na uyan firmalara, tesislere tabii ki izinler verilmesi gerekiyor. Ama bakanÄ±mÄ±zdan bir ricamÄ±z var. Ä°brahim YumaklÄ± bakanÄ±mÄ±z geÃ§en yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'deki bu tesislerin iÅŸte endemik tÃ¼r olduÄŸunu Anadolu akreplerinin koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ oldu. Bu da bize Ã§ok memnun etti. Burada sayÄ±n bakanÄ±mÄ±zdan bir ricamÄ±z var arÄ±cÄ±lÄ±k gibi neden bu akrep Ã¼reticiliÄŸi desteklenmiyor. Yani bu kadar tesis aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ, bu kadar Ã¼lke ekonomisine katkÄ± sunan firmalar var yani biz bakanÄ±mÄ±zdan rica ediyoruz, biz de desteklenelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±lmaz, akrep saÄŸÄ±mÄ± ile ilgili, "Akrepler genelde 10'uncu aydan sonra kÄ±ÅŸ uykusuna giriyor. Nisan-MayÄ±s gibi kÄ±ÅŸ uykusundan uyanÄ±yorlar. YanlÄ±ÅŸlÄ±k 8 ay gibi bir sÃ¼re saÄŸÄ±m iÅŸlemi yapÄ±lÄ±yor. Nisan, MayÄ±s aylarÄ± sonrasÄ± 20 gÃ¼nde bir saÄŸÄ±m yapÄ±lÄ±yor. Akrebin sÄ±vÄ±sÄ± dÃ¼nyada en pahalÄ± sÄ±vÄ±lar arasÄ±nda yer alÄ±yor. 1 gramÄ± 10 bin dolardan ÅŸu anda alÄ±cÄ± buluyor. Ben kurmak isteyenlere bÃ¶yle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Diyorum ki doÄŸada bin 700 Ã§eÅŸit akrep var, bu akreplerin tÃ¼rlerinden sadece TÃ¼rk tescil belgeli olan akreplerle Ã¼retim yapsÄ±nlar, Ã¶yle kendi kafalarÄ±na gÃ¶re doÄŸadan toplayÄ±p doÄŸa popÃ¼lasyonuna zarar vermesinler. TÃ¼rk tescil belgesi olmayan bir tesisten kesinlikle akrep alÄ±mÄ± yapmayÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.