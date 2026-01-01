Türkiye’de zirveler yılı

Haberin Devamı

NATO Liderler Zirvesi’ne hem Beştepe hem de yapımı büyük oranda tamamlanan Ay Yıldız Karargâhı ev sahipliği yapacak. Ankara’da zirveye yönelik yapısal hazırlıklar sürüyor. 32 NATO ülkesinin devlet ve hükümet başkanları ile heyetleri, 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da olacak. Beştepe’ye yakınlığı ve çevre yolların uygunluğu nedeniyle Etimesgut Havaalanı’nda pist yenileniyor ve protokol uçuşlarına uygun hale getiriliyor. Ankara’da zirve nedeniyle yoğun güvenlik önlemi de alınacak. Bu kapsamda Başkent’te üst üste güvenlik toplantıları da bir yandan devam ediyor. Zirvenin yapılacağı tarihlerde çalışması zorunlu olmayan kamu çalışanlarına idari izin verilmesi de gündemde.

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin yerini duyururken, Türkiye’ye teşekkür ederek ülkenin “70 yılı aşkın süredir NATO’nun güçlü bir müttefiki” olduğunu ve “ortak güvenliğe paha biçilmez bir katkı sağladığını” vurgulamıştı. Genel Sekreter, “Bir sonraki zirvede liderler güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır, daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak oluşturmak için NATO’yu daha da güçlendirecekler” demişti.

Gözden Kaçmasın Yeni yıla devreden konu çok... İşte 2026 gündemi Haberi görüntüle

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Türkiye, NATO zirvesine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. İlki 2004 yılında İstanbul’da düzenlenmiş ve Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya olmak üzere yedi yeni üye ülke kabul edilmişti.

İKLİM İÇİN ANTALYA’DA196 ÜLKE LİDERİ

TÜRKİYE bir yandan da iklim zirvesi COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kasım ayında Antalya’da yapılması planlanan COP31 Zirvesi’ne de 196 ülkenin liderinin katılacağı tahmin ediliyor. Planlara göre, COP31’in Liderler Zirvesi İstanbul’da, ana konferans etkinlikleri ise Antalya’da gerçekleştirilecek. Antalya’nın uluslararası ulaşım ve konaklama altyapısı, daha önce 2015 G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış olması nedeniyle tercih edildi. Türkiye, güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ile fosil yakıtlardan uzaklaşma ve yenilenebilir enerji hedeflerini COP30’da paylaşmıştı. COP31, Paris Anlaşması’nın 1.5 santigrat derece hedefini güçlendirme, uyum finansmanı ve emisyon azaltımı gibi kritik konuları masaya yatıracak. Türkiye, iki hafta boyunca küresel iklim diplomasisinin merkezi konumuna gelecek. Bu süreç, iklim finansmanı, temiz enerji ve yeşil teknoloji alanlarında uluslararası fonların ve yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisini belirgin şekilde artıracak. Türkiye’nin iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve yeşil dönüşüm programları küresel ölçekte örnek olacak.

Haberin Devamı

EV SAHİPLİĞİ YARIŞI

İklim zirvesi için Türkiye’nin yanı sıra Avustralya da ev sahibi adayıydı. Son kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, “Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret, günler süren diplomatik müzakere ve nihayetinde COP31 Başkanı ve ev sahibi Türkiye. Türkiye olarak sadece kendi bölgesine değil özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz” diye duyurmuştu.