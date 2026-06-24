Türkiye’de yakalandı, Miami’ye götürüldü… ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı

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ABD makamları, İbrahim Khaldoon Hilmi’yi ülkede özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilere ve bazı engelli gruplara sağlık güvencesi sağlayan federal bir program olan Medicare sistemini hedef alan ve toplam 3.7 milyar dolarlık zarara yol açtığı öne sürülen bir dolandırıcılık ağının kilit isimlerinden biri olmakla suçluyordu. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) açıklamasına göre Hilmi, Mayıs 2025’te ABD’den kaçmıştı. Türk ve Amerikan güvenlik makamlarının ortak çalışmasının ardından Türk emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. FBI’ın Kritik Olay Müdahale Grubu ekipleri Türkiye’ye gelerek zanlıyı teslim aldı. Hilmi, “Yabancı Ülkelerden Gözaltı Devri” süreciyle ABD’ye geri götürüldü ve 19 Haziran’da Florida’ya ulaştı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

FBI Direktörü Kash Patel, Fox News’e yaptığı açıklamada Hilmi’nin yakalanmasında FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki yetkililerin ortak çalışmasının etkili olduğunu kaydetti. Patel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk yetkililere ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

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BİR HAFTADA İKİNCİ VAKA

Öte yandan yine Fox News’e göre Hilmi, FBI’ın bir haftadan kısa süre içinde yurtdışında yakaladığı ikinci büyük Medicare dolandırıcılığı zanlısı oldu. FBI, yaklaşık 1.3 milyar dolarlık ayrı bir Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında aranan Herbert Kimble’ın da ABD’ye getirildiğini duyurmuştu.

MEDICARE NEDİR

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1965 yılında Social Security Administration (SSA) altında başlatılan ve şimdi Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) tarafından yönetilen bir federal sağlık sigortası programı olan Medicare, 65 yaş ve üstü kişiler ile belirli engelleri veya rahatsızlıkları olan 65 yaş altı için sağlık güvencesi sunuyor.

NASIL DOLANDIRDILAR PARAVAN ŞİRKET VE NAYLON FATURA

ABD’de federal bütçeden yıllık 1 trilyon dolardan fazla ödeme yapılan Medicare sistemi, bu devasa finansman akışı nedeniyle dolandırıcılık şebekelerinin hedefi oluyor. Sigorta sistemindeki en yaygın dolandırıcılık biçimi, sağlık ekipmanı tedarikçisi olarak kayıtlı şirketler üzerinden devletin ödeme sisteminin istismar edilmesine dayanıyor. Şebekeler önce Medicare’e fatura kesme yetkisine sahip gerçek veya paravan şirketler kuruyor. Ardından yaşlı Amerikalılara ait Medicare numaraları ve kişisel veriler kullanılarak hiç teslim edilmeyen, tıbben gerekli olmayan veya hastaların talep etmediği ürünler için naylon fatura kesiyor. Medicare sisteminin ödeme yapmasının ardından para çeşitli şirketler, kripto varlıklar ve offshore hesaplar üzerinden dolaştırılarak aklanıyor.

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VANCE: GÜVENLİ LİMAN YOK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de, Patel’in paylaşımını alıntılayarak konuya ilişkin açıklama yaptı. Vance, İbrahim Khaldoon Hilmi’nin adının tarihin en büyük Medicare dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde geçtiğini belirterek, “Bu dolandırıcı Mayıs 2025’te Türkiye’ye kaçtı ancak ABD’li yetkililer onu Miami’ye geri getirdi. Amerikan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle adalet önüne çıkacak” ifadelerini kullandı. Vance, açıklamasının devamında ise “Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak” dedi.