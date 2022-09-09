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Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisine tutuklama talebi

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#İSTANBUL#Terör#DEAŞ
Türkiyede yakalanan terör örgütü DEAŞın sözde üst düzey yöneticisine tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 17:58

Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin tutuklanması talep edildi.

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DEAŞ'ın en sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, ""Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hattab Ghazal Al Sumaidai Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

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#İSTANBUL#Terör#DEAŞ

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