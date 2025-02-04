Türkiye'de volkan felaketi olur mu? Daha önce hangi dağlar patladı? En yakın patlama ne zaman oldu?

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Yunanistan'ın gözde tatil beldesi Santorini adasında art arda meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Depremler sürerken adada heyelanların da meydana geldiği gözlendi. Henüz bir tahliye çalışmasının yapılmadığı adadan şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişinin ayrıldığı ifade edildi. Dün gece de adada 36 depremin daha geldiği tespit edildi.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİ YA DA VOLKANLARI TETİKLEMEZ

Depremlerin Santorini adasındaki yanardağın etrafında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Adadaki volkanın en son milattan önce 1600 yılında patladığı biliniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Ben de depremlerin volkanik kökenli olduğunu düşünüyorum" derken Ege'deki depremlerin Türkiye'de herhangi bir volkanı ya da fayı tetiklemeyeceğini ifade etti. Peki Prof. Dr. Ersoy'un da bahsettiği Türkiye'de bulunan bu volkanlar hangileri? Bunların patlama ihtimalleri var mı? En son ne zaman faaliyete geçtiler?

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TÜRKİYE'DEKİ VOLKANLAR SÖNMÜŞ DEĞİL SUSKUN, YANİ AKTİFLER

Türkiye'de Kula Tepeleri (Manisa), Karapınar Sahası (Konya), Hasan Dağı (Aksaray), Göllü Dağı (Niğde), Acıgöl (Nevşehir), Erciyes Dağı (Kayseri), Karacadağ (Şanlıurfa), Nemrut Dağı (Bitlis), Süphan Dağı (Van), Girekol Tepe (Van); Tendürek Dağı (Ağrı), Ağrı Dağı ve Kars Platosu gibi bir çok volkan bulunuyor. Prof. Dr. Ersoy, bu volkanlar hakkında "Türkiye'deki volkanlar sönmüş değil suskun. Yani aktifler" dedi.

NEMRUT DAĞI UYKUDA AMA PATLAYABİLİR

Bu volkanların yakın zamanda da aktif olduğuna değinen Ersoy, "2935 metre yüksekliğindeki Bitlis'de bulunan Nemrut Dağı en son 1692 yılında (333 yıl önce) faaliyete geçmişti. Dünya volkanolojisinde, şimdilik uykuda ancak yeniden patlayabilir olarak sınıflandırılıyor." dedi.

Nemrut Dağı kalderasındaki Nemrut Gölü

AĞRI DAĞI 185 YIL ÖNCE PATLADI

Ağrı Dağı'nın 5165 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek volkanik dağı olduğunu belirten Ersoy "En son 1840 (185 yıl önce) yılında bölgede gerçekleşen bir deprem sırasında, Ağrı Dağı’ndan çok büyük olmayan bir patlamanın gerçekleştiği ve piroklastik madde (lav, toz kaya ve benzeri maddeler) püskürdüğü biliniyor." dedi. Çeşitli kaynaklara göre Ağrı Dağı'nda gerçekleşen patlamada can kayıpları da yaşanırken, o tarihten bu yana dağda herhangi bir hareketlilik ise tespit edilmedi.

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Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı Dağları

TENDÜREK GAZ VE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Prof. Dr Ersoy, daha önce ülkemizde patlayan bir diğer volkan olarak "Aslında Nemrut Dağından daha yakın zamanda hareketlenen volkan, Ağrı'daki Tendürek Dağı’dır. Doğubeyazıt’a yakın İran sınırında olan bu dağ, 1855 yılında (175 yıl önce) gaz ve kül püskürttü. Fakat büyük patlama gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

HASAN DAĞI 24 SAAT İZLENİYOR



Aksaray'da bulunan Hasan Dağı'na da değinen Ersoy "Hasan Dağı, 3268 metre yüksekliğinde Kapadokya’da uykuda volkanik dağdır. En son MÖ 6200 yılında patladığı sanılıyor. Kalderası 4-5 km kadardır. Kapadokya bölgesinde yaşayan taş devri insanları, bu patlamayı duvara resmetmişlerdir." dedi.

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2023 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen depremin volkanik olduğu iddia edilmiş, Aksaray Valiliği ise herhangi bir volkanik hareket tespit edilmediğini açıklamıştı. Hasan Dağı'nın Aksaray Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından 24 saat sensörler ile izlendiği ifade edilmişti.

Hasan Dağı

SÜPHAN'DA SON PÜSKÜRTME 10 BİN YIL ÖNCE

Ersoy son olarak "Ülkemizin ikinci yüksek dağı olan (4158 m) ve Van Gölü’nün kuzeyinde bulunan Süphan Dağı da volkaniktir. Tepesi buzullarla kaplıdır. Son bazaltik püskürme, burada, 10 bin yıl önce gerçekleşti." diye sözlerini sonlandırdı.

Süphan Dağı