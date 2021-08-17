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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti

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Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelişmenin üzerine "Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin." mesajını verdi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TOPLAM 85 MİLYON DOZ! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin."

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