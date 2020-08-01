MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Türkiye’de ummadığınız gelişmeler yaşanacak’
GeriGündem ‘Türkiye’de ummadığınız gelişmeler yaşanacak’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan CEYLAN/ DHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Türkiye’de ummadığınız gelişmeler yaşanacak’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Türkiye’de ummadığınız gelişmeler yaşanacak’
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle Siirt Pervari Doğan Üs Bölgesi’ni de ziyaret etti.

Burada konuşan Bakan Soylu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Eğer biz huzurluysak Ortadoğu huzurludur. Biz huzurluysak Kafkasya huzurludur. Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumların başı diktir. Biz nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu, hangi adrese bağlı olduğumuzu biliriz. Bizim adresimizde en ufak bir sapma yoktur. Biz navigasyonla yol bulmaya çalışan bir millet değiliz. Adresimiz belli, kimliğimiz belli. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, ahbaplık, komşuluk, yarenlik, akraba, büyük-küçük nedir, biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarla beraber engelledik’’ dedi.

‘DÜNYANIN CAZİBE MERKEZİ’

Bakan Soylu, büyük adımlar atmanın zamanı olduğunu söyleyerek, ‘’Göreceksiniz, Türkiye’de hiç birinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezi haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım” diye konuştu.  

CUDİ’DE BAYRAM NAMAZI

‘Türkiye’de ummadığınız gelişmeler yaşanacak’

◊ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’taki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde bayram namazı kıldıktan sonra görevli askerlerle bayramlaştı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayramlaşma anlarına ait görüntülere de yer verdi. (◊ ANKARA/DHA)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle