‘Türkiye’de ummadığınız gelişmeler yaşanacak’

Burada konuşan Bakan Soylu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Eğer biz huzurluysak Ortadoğu huzurludur. Biz huzurluysak Kafkasya huzurludur. Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumların başı diktir. Biz nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu, hangi adrese bağlı olduğumuzu biliriz. Bizim adresimizde en ufak bir sapma yoktur. Biz navigasyonla yol bulmaya çalışan bir millet değiliz. Adresimiz belli, kimliğimiz belli. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, ahbaplık, komşuluk, yarenlik, akraba, büyük-küçük nedir, biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarla beraber engelledik’’ dedi.

‘DÜNYANIN CAZİBE MERKEZİ’

Bakan Soylu, büyük adımlar atmanın zamanı olduğunu söyleyerek, ‘’Göreceksiniz, Türkiye’de hiç birinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezi haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım” diye konuştu.

CUDİ’DE BAYRAM NAMAZI



◊ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’taki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde bayram namazı kıldıktan sonra görevli askerlerle bayramlaştı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayramlaşma anlarına ait görüntülere de yer verdi. (◊ ANKARA/DHA)