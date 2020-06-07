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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Türkiye'de tedavi olmak istedi! İstanbul'a getirildi

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Türkiye'de tedavi olmak istedi! İstanbul'a getirildi
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan, özefagus kanseri teşhisi konulan Türk vatandaşı Telat Vargün, tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Azerbaycan'da özefagus kanseri teşhisi konulan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine Azerbaycan başkenti Bakü'den İstanbul'a getirildi. Vargün, saat 19.30 sıralarında TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Genel Havacılık Terminaline indi. Uçağın apronda park etmesinin ardından uçak altına giden ambulansa binen Telat Vargün kısa bir süre ambulans içinde bekledikten sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiyede tedavi olmak istedi İstanbula getirildi

 

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