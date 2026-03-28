Türkiye’de tarih yazılıyor

Sosyalist Erternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi dün İstanbul’da düzenlendi. Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Genel Sekreteri Giacoma Filibeck ve Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Chantal Kambiwa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 150 ülkeden 250 sosyalist genç katıldı. Programda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekayla seslendirilmiş bir video mesajı yayınlandı.

Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Biz son seçimlerde yerel yönetimleri yüzde 65’ini kazandık. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Erdoğan’ın partisini 25 yıl sonra yendik ve bütün anketlerde birinci partiyiz. Türkiye’de bir tarih yazılıyor. Şu anda 150 ülkeden bu salonda olan 250 genç arkadaşım, tam da bir büyük mücadelenin doruk noktasında, saldırının en şiddetli olduğu ama direncin de en yüksek olduğu noktada tarihe tanıklık ediyorsunuz.

ÜLKELERİNİZDE ANLATIN

Türkiye’de böyle bir mücadele, böyle bir baskı ve bu mücadeleye karşı böyle bir iktidar yürüyüşü yaşanıyor arkadaşlar. Bunu gittiğinizde ülkelerinizde anlatın. Bütün gençlere anlatın. Dünyanın 150 ülkesi, Türkiye’deki bu büyük baskıyı da buna karşı verilen onur mücadelesini duysun ve görsün. Hikâyemizi sizlere emanet ediyorum. Biz sizlerden güç ve cesaret alıyoruz. Gösterilen uluslararası dayanışmayı çok önemsiyoruz. Artarak devam etmesini istiyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu topraklarda verdiği antiemperyalist mücadele, dünyanın bütün mazlum milletlerine, ezilen ülkelerine, sömürülen ülkelerine, işgal edilmeye çalışılan ülkelerin ilham olmuştu.

İRAN’IN KOMŞUSU, RUSYA’YA SINIR...

100 yıl sonra bir kez daha ülkenin kurucu partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi bir otoriter baskıcı rejime karşı mücadele ederek, direnerek başarmak üzere. Ve bunun dünyadaki bütün sol, sosyalist hareketlere ilham olacağını, buradaki mobilizasyonun küresel mobilizasyon mücadelemize çok önemli katkılar sağlayacağını, Türkiye örneği ile ki, öyle bir ülke yaratacağız ki 90 milyona yakın nüfusuyla İran’ın komşusu, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Rusya’ya sınır, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Avrupa’ya elini uzatmış, üç köprüsü ile Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Müslüman olan, demokratik yönetilen, hak ihlalleri olmayan, kadın haklarına saygılı, gençleri ve bilimi baş tacı yapan bir Türkiye. Bu Türkiye, Avrupa’ya da, dünyaya da çok şey kazandıracak. Birlikte kazanacağız. Bu yüzden sloganımızı Bertolt Brecht’ten ilhamla aldığımız sloganı tekrar ederek sizlere veda ediyorum. ‘Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

UŞAK OPERASYONU: SALDIRI ALTINDAYIZ

Özgür Özel Uşak Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilişkin şöyle dedi: “Herkes şunu görsün. Saldırı altındayız, daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız tutuklanmıştı, 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma şu anda Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız, dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz.”