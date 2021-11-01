Saatler geri alındı mı? Türkiye'de şuan saat kaç? İşte Kış saati uygulaması hakkında açıklama

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Kış saati uygulaması nedeniyle pek çok ülkede 30 Ekim Cumartesi gününü 31 Ekim Pazar gününe bağlanırken saatler bir saat geri alındı. Türkiye'de ise kış saati uygulaması 2016'dan beri yapılmıyor. Ancak telefonların ve akıllı saatlerin kendiliğinden geri alması önceki yıllarda kafa karışıklığı yaratmıştı. Bu nedenle Pazar sabahı itibariyle, saat kaç, saatler geri alındı mı soruları araştırılmaya başlandı. İşte kış saati uygulaması detayları...

TURKİYE'DE SAAT KAÇ?

Kış saati 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.

Yani bu yıl da kış saati uygulaması yapılmayacak ve saatler geri alınmayacak.

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Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.