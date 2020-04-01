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Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Süleyman Soylu açıkladı

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Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Süleyman Soylu açıkladı
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Corona Virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirleri katıldığı programda değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunu da değerlendirdi. Soylu yaptığı açıklamada sefer sayılarının yüzde 99 azaldığını ve alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulandığını sözlerine ekledi. Polis Radyosu'nda katıldığı programda sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum açıklamasına da değinen Soylu, şuana kadar alınan tedbirlerden bahsetti. İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları.

Çıktığımız programlarda bu tartışıldı (sokağa çıkma yasağı). Veriler ile izah edilebilecek bir durum bu. Salgının yayılımı burada çok önemli. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansıması oldukça önemli. Dünya ne yapıyor? Biz nerede başarılıyız? Nerede onlar başarılı? Biz nerede başarılıyız? Hepsini değerlendiriyoruz.

Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyemeyiz. Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor. Bu dönemde alışkanlıkların değişmesi de gerekiyor.

Pazara çıktık, en az tezgahta temas sağlayarak dönmeliyiz. Deyim yerindeyse, koşa koşa gidip gelmeliyiz. Dışarıda bir işimiz var, hemen halletmeliyiz.

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