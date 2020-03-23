Türkiye'de Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı..

Sağlık Bakanı Koca, mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını ve sonuçları daha hızlı öngördüklerini belirterek, "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz." dedi.

Türkiye'de vatandaşların alınan tedbirleri merak ettiği konular arasında yer alan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu üzerine Fahrettin Koca şu açıklamada bulundu;

Demin ifade etmeye çalıştım. Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım. Mücadelenin esası tek tek herkesin kendini izole etmesi olamalı. Dedi.