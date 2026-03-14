×
Türkiye’de sadece Gümüşhane’de görülüyor: Cazibe merkezi haline geldi

#Gümüşhane#Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri#Yaban Hayatı
Türkiye’de sadece Gümüşhane’de görülüyor: Cazibe merkezi haline geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 10:35

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Gümüşhane'nin sarp ve geçit vermez kayalıklarında yaşam mücadelesi veren çengel boynuzlu yaban keçilerinin (Şamua) büyüleyici görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, görüntülerin "belgesel tadında" olduğu vurgulanırken, yaban hayatının korunması ve izlenmesi konusundaki kararlılık dile getirildi.

"Sarp Kayalıkların Ustaları" başlığıyla servis edilen video, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Yusuf Özkan tarafından dronla kayda alındı.

Uzmanlar, Gümüşhane’yi diğer illerden ayıran en önemli özelliklerden birisinin normal şartlarda çok yüksek rakımlarda yaşamaya alışkın olan çengel boynuzlu dağ keçilerinin, Türkiye’de yalnızca bu bölgede bu kadar düşük rakımlara inerek yaşamını sürdürebilmesi olduğunu belirtti.

Türkiye’de sadece Gümüşhane’de görülüyor: Cazibe merkezi haline geldi

Görüntülerde keçilerin sarp kayalıklar üzerindeki rahat hareketleri ve doğal ortamlarındaki huzurlu halleri detaylıca görülüyor. Gümüşhane’nin yaban hayatı envanteri açısından kritik önem taşıyan bu tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından titizlikle korunuyor.
Türkiye’de sadece Gümüşhane’de görülüyor: Cazibe merkezi haline geldi

Gümüşhane’nin turizm potansiyeline katkı sunması beklenen bu tür görüntüler, şehrin doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Koruma altındaki bu türlerin yaşam alanlarının bozulmaması için yetkililer denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Türkiye’de sadece Gümüşhane’de görülüyor: Cazibe merkezi haline geldi

#Gümüşhane#Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri#Yaban Hayatı

