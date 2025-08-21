Türkiye'de sadece bu ilçede yetişiyor... 'Yeşil altın' olarak adlandırılan bitkinin hasadı başladı

Haberin Devamı

Endüstriyel bir bitki olan şerbetçiotunun, ilçedeki yaklaşık bin 500 dekarlık alanda aroma, brewers gold, Erciyes, Ege ve Pazaryeri cinslerinin üretimi yapılıyor. Bölgedeki çiftçilerce nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitki, ağustostaki hasadın ardından ilçedeki kooperatif ile özel bir firmaya ait tesislerde işlendikten sonra özellikle içecek sanayinde ham madde olarak kullanılıyor. Bu yıl fiyatlar aroma cinsi 93 bin 18 TL, brewers gold, Ege, Erciyes ve Pazaryeri cinsleri 90 bin 48 TL olarak açıklanmasıyla hem çiftçilerin hem de ilçenin ekonomisine canlılık katıyor.

"HEM TIPTA HEM DE GIDA ALANINDA FAYDALI OLAN BİR BİTKİ ŞERBETÇİOTU"

Haberin Devamı

Hasadın başlamasıyla ilçedeki şerbetçiotu işleme tesislerini gezen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışan işçilere kolay gelsin dileklerinde bulunup sezonun hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Tekin "Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçemizde yetiştirilen şerbetçiotu bitkisi birçok alanda faydalı bir bitkidir. Hem tıpta hem de gıda alanında faydalı olan şerbetçiotu bitkisinin önemli olan özelliklerinden bir tanesi de hanımlar için kozmetik de çok faydalı bir bitki yatıştırıcı özelliği var" dedi.

"SUYUN İÇİNE BATIRIP ORADAN ÇIKAN SUYLA EKMEKLERİMİZİ MAYALIYORUZ"

Başkan Tekin, şerbetçiotu kozalağının faydalarını sıralayarak, "Ekşi mayalı ekmeklerimizi biliyorsunuz en faydalı ekmeklerimizden. Şerbetçiotu kozalağımızı suyun içine batırıp oradan çıkan suyla ekmeklerimizi mayalıyoruz ve daha sağlıklı ekmekler üretiyoruz. Bugün hasat başladı tüm ilçemize üreticilerimize ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemizde üretimi yaklaşık bin 500 dekar alanda olan şerbetçiotundan bu yıl bereketli bir hasat bekleniyor. İnşallah temenni ediyoruz ki çiftçimizde gülecek, üretim yapan bütün kurumlarımızda gülecek. Hem bereket anlamında hem ekonomik anlamda faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir hasat dönemindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Haberin Devamı