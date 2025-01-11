Türkiye’de restore edildi... Hereke halısı Lahey’e serildi

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Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nın idaresini sağlayan Carnegie Vakfı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 1911 yılında Hollanda’ya hediye edilen ve yıllar içinde yıpranan 161.5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı, restore edilmek üzere Türkiye’ye getirilmişti.

Halı, Aksaray’da yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonucunda restore edildi. Ardından bir TIR’la bölgeye gönderilen halı, düzenlenen törenle Uluslararası Adalet Divanı olarak da hizmet veren Barış Sarayı’na teslim edildi.

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Burada düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Carnegie Vakfı Başkanı Piet Hein Donner, Daimi Hakemlik Mahkemesi Genel Sekreteri Marcin Czepelak ile Hollandalı bakan yardımcıları katıldı.

13.5 MİLYON NAKIŞLA İŞLİ

Bakan Ersoy, 1911 yılında Sultan Abdülhamid tarafından Barış Sarayı’na gönderilen halının Aksaray’da restore edildiğini ve bugün tekrar Hollanda’ya teslim edildiğini belirterek, “Yurtdışındaki en büyük Hereke halısı, 13.5 milyondan fazla nakışla işlenmiş. Biraz zahmetli bir restorasyon süreci geçirdi. Yaklaşık 7.5 milyon; 3’te 2’si için yeniden nakış kuruldu. Orijinaline uygun hale getirildi. Bu iki ülke açısından, kültürel yaklaşımlar açısından çok çok önemli. 2024 yılı, Hollanda ile diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100’üncü yılı. Çok anlamlı bir yılda yapıldı bu çalışma. Çok daha uzun sürmesi bekleniyordu ama bir yıl gibi kısa bir sürede bu çalışma yapıldı ve törenle teslim ettik” dedi.

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ADALET VE BARIŞIN SEMBOLÜ

Lahey’deki Barış Sarayı, adalet ve barışın dünya çapındaki sembolü. Kapılarını 1913’te açan saray, günümüzde Daimi Tahkim Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi ve Barış Sarayı Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapıyor.