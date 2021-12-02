'Türkiye’de Omikron yok'

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Bilim Kurulu’nun ardından yazılı açıklama yapan Koca, özetle şunları kaydetti:

HIZLI BULAŞIYOR

“Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biri yeni varyantlar ve bunların etkileridir. Ön bilgilere göre Omikron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.

YENİ TEDBİR YOK

Omikron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. Şu ana kadar ülkemizde Omikron varyantına rastlanmamıştır. Dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur.

AŞILAR TAMAMLANMALI

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Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında önemli avantajlarımız vardır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir. Omikron’un bilinmeyen yönlerine karşı halen en güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır.

YIL BİTMEDEN HAZIR

Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun uzmanlar ve bilim insanlarından oluşan komisyonunun uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim.”