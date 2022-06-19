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Türkiye'de noter olmayan ilçe kalmadı

#Noter#Noterlik#Adalet Bakanlığı
Türkiyede noter olmayan ilçe kalmadı

Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede daha noterlik kurulmasına karar verdi. Böylece Türkiye'de noter olmayan ilçe kalmadı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik kuruldu. Böylece Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı. Bakanlık, bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla ayrıca Alanya’da 1, Beyoğlu’nda 4, Büyükçekmece’de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterliği de kurdu. Bu yıl kurulan noter sayısı 89’a ulaştı.

NOTERLİK SAYISI 2 BİN 339'A ULAŞTI

Noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında noterlik bulunmayan Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli ilçelerine noterlik kuruldu.

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Adalet Bakanlığı'nca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı. 

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#Noter#Noterlik#Adalet Bakanlığı

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